Aktor z Piratów z Karaibów nie żyje. Tamayo Perry zginął przez rekina

fot. materiały prasowe

Reklama

Tamayo Perry był przede wszystkim surferem i ratownikiem. Jego występy na ekranie to nawet nie kariera aktorstwa. Zagrał tylko krótkie epizody w filmach Błękitna fala oraz Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach z 2011 roku. Jak donoszą BBC, Variety czy Deadline, Perry zmarł w Hawajach w wieku 49 lat.

Tamayo Perry nie żyje

Według Associated Press, które jest cytowane przez największe media na świecie, że 23 czerwca w okolicach 13:00 służby w Honolulu na Hawajach przyjęły zgłoszenie o mężczyźnie zaatakowanym przez rekina niedaleko plaży w Oahu. Stworzenie kilkakrotnie go pogryzło. Okazało się, że był to Perry, którego ratownicy ściągnęli na brzeg, ale od razu stwierdzono zgon.

Według oświadczenia Kurta Lagera ze służb Perry był przede wszystkim zawodowym surferem znanym na całym świecie. Jako aktor pojawił się też w jednym odcinku Hawaii 5.0. Od 2016 roku pracował regularnie jako ratownik na plaży.

Śmierć Perry'ego skomentował też burmistrz Honolulu, który nazwał ją tragiczną stratą.