Akwarium wbudowane w obudowę komputera? Czemu nie!

fot. Metalfish

O ile poprzedni dziwny przypadek umieszczenia gamingowego komputera w dolnopłuku był samoróbką, tak w przypadku akwarium połączonego z obudową komputera mamy do czynienia z rzeczą, którą można kupić u chińskiego producenta sprzętu komputerowego Metalfish.

Obudowa komputerowa Y2 od Metalfish to aluminiowa konstrukcja z wbudowanym akwarium, która może obsługiwać płyty micro-ATX lub mini-ITX. Wymiary to 370 mm długości, 250 mm głębokości oraz 290 mm wysokości, czyli samo akwarium jest raczej niewielkie. Obudowa ma dwa wentylatory 90 mm i może pomieścić jeden 2,5-calowy dysk twardy, jak również dwuslotowe karty graficzne o długości do 200 mm. Wysokość chłodzenia CPU jest ograniczona do 90 mm.

Metalfish Y2 obudowa PC z akwarium

Obudowa Y2 wygląda ładnie i jest raczej skierowana na chiński rynek, gdzie hodowanie rybek jest popularnym hobby. O ile zbiornik jest szczelny, a podczas pielęgnacji będziemy uważać, to nie powinno dojść do żadnych sytuacji grożących spięciem. Również potencjalne zagrożenie dla rybek wywołane ciepłem generowanym przez pracujący komputer nie powinno być problemem, gdy zamontujemy obowiązkowy w akwariach termostat.

To nie jest pierwsza akwarystyczna obudowa Metalfisha. Trafnie nazwana Fish Cube również zaprojektowana jest do trzymania rybek w jednej obudowie z komputerem, ale akwarium i komputer umieszczone są obok siebie, zamiast góra-dół. Tu również akwarium pomieści raczej nieduże rybki.

Metalfish Fish Cube obudowa PC z akwarium

Jeszcze bardziej zabawny jest fakt, że Metalfish nie jest pierwszą firmą, która wprowadziła na rynek obudowę komputerową o tematyce akwarystycznej. Prawie 20 lat temu, producent aluminiowych obudów Lian Li, wprowadził na rynek swoją obudowę PC-6010 ATX z opcjonalnym panelem bocznym w kształcie akwarium za 99 dolarów.

Z tą jednak różnicą, że choć umieszczenie akwarium wewnątrz obudowy ATX wydawało się pomysłem dość wątpliwym, to kolorowe rybki były sztuczne. W zestawie była również pompka zapewniająca efekt pływania rybek, oświetlenie, a nawet plastikowy żwirek do wysypania dna „akwarium”.

Na stronie Metalfish specyfikacja obudowy Y2 jest w języku chińskim, więc nie łatwo jest ją przetłumaczyć. Wygląda jednak na to, że wykorzystuje on zasilacz Flex i ma oświetlenie RGB, jak również oświetlenie LED dla akwarium. Wygląda również, że w komplecie jest pompa / napowietrzacz zasilany przez USB oraz pilot zdalnego sterowania oświetleniem RGB.