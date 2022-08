Granie na toalecie nie jest niczym niezwykłym. Prawda? Prawda??

fot. zrzut ekranu YouTube

Smartfony, przenośne konsole do gier, a nawet laptopy umożliwiły granie z praktycznie każdego miejsca. Mimo to, niektórzy nadal tworzą skandalicznie niepraktyczne komputery gamingowe. Bo mogą. Oto jeden z takich przypadków: YouTuber Basically Homeless niedawno przekształcił toaletę w gamingowego peceta i teraz dosłownie może „załatwiać się podczas grania”.

Modder zaczął od wycięcia gigantycznej dziury w porcelanowym zbiorniku toalety, aby stworzyć okno, bo co to za gamingowy pecet (lub kibel) bez okna pozwalającego podziwiać podświetlane podzespoły. Zbiornik został podzielony na dwie części, większą mieszczącą komponenty komputera oraz mniejszą ze zbiornikiem na wodę i mechanizmem jej spuszczania, żeby toaleta nadal mogła spełniać swoją podstawową funkcję. W dość niechlujnie wyrżniętym otworze w pokrywie zbiornika umieszczony został pojedynczy wentylator.

Konfiguracja gamingowego kibla to: procesor Intel Core i7-12700 na płycie głównej MSI Z690I Unify mini-ITX wraz z 64 GB pamięci RAM G.Skill Trident Z5 oraz kartą graficzną Asus Nvidia GeForce RTX 3060. Firma Micro Center, sponsor tego projektu, przysłał również monitor MSI Optix 240 Hz.

Z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu, Nick nie przetestował szczelności konstrukcji przed instalacją podzespołów PC, więc – co było do przewidzenia – przegroda przeciekała. Ale bez obaw, wszystko można załatać Gumą w sprayu! Po spuszczeniu wody o osuszeniu „obudowy PC” gumowy uszczelniacz został nałożony, co załatwiło sprawę przecieku i komputer mógł zacząć działać.

Pomysł ciekawy jako anegdotka na imprezę. Nie sposób jednak nie zacząć zastanawiać, co z zawilgoceniem komponentów PC umieszczonych tuż obok zbiornika zimnej wody bez żadnej dodatkowej izolacji? Czasami przecież nawet na zewnętrznych ściankach zbiorników pojawia się wilgoć. Jak długo komponenty PC wytrzymają w takim środowisku? Za to przynajmniej toaleta jest bardzie ekologiczna, bo teraz zużywa zdecydowanie mniej wody.

Jak słusznie zauważył jeden z komentujących pod filmikiem na YouTube – kolejnym krokiem powinno być wykorzystanie wody z toalety do chłodzenia komputera.