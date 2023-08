Alan Wake 2 jedną z najlepiej wyglądających gier w historii? Zobaczcie wideo z Gamescomu

fot. Remedy Entertainment

Do sieci trafił dłuższy gameplay z Alan Wake 2. Materiał zaprezentowano przy okazji targów Gamescom 2023, trwa on ponad 10 minut, a w oczy rzuca się przede wszystkim wysoka jakość oprawy graficznej oraz świetny, mroczny i niepokojący klimat. Poza tym znalazło się tu miejsce również do prezentacji kilku istotnych elementów rozgrywki: między innymi eksploracji i poszukiwania tropów oraz walki z przeciwnikami.

Fińskie studio Remedy Entertainment do stworzenia tej produkcji wykorzystało swój autorski silnik Northlight Engine. AW2 na premierę oferować będzie pełen ray tracing oraz wsparcie dla technologii Nvidia DLSS w najnowszej wersji 3.5. Ma ona oferować jeszcze lepszą wydajność i jakość obrazu.

Alan Wake 2 - gameplay z Gamescom 2023

Alan Wake 2 zadebiutuje 27 października. Gra dostępna będzie na PC (Epic Games Store) oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.