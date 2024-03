Sharon Stone kontra William Baldwin. Chodzi o sytuację sprzed lat, gdy próbowano ją przekonać do seksu z aktorem

fot. Paramount Pictures

W 1993 roku w kinach pojawił się film Silver z Sharon Stone i Williamem Baldwinem w rolach głównych. Aktorka w swoim memuarze z 2019 roku opowiedziała o tym, jak podczas kręcenia filmu była namawiana przez jednego z producentów, aby odbyć stosunek seksualny z Williamem Baldwinem w celu "polepszenia ekranowej chemii". Teraz zdradziła, że w rzeczywistości producentem był Robert Evans, który zmarł w 2019 roku. Kiedy aktorka powinna była już być na planie, została wezwana do biura. Tak Sharon Stone wspomina tamtą sytuację.

Biegał po swoim biurze z okularami przeciwsłonecznymi na nosie i tłumaczył mi, że on przespał się z Avą Gardner, a ja powinnam przespać się z Billym Baldwinem, bo jeśli to zrobię, to jego występ stanie się lepszy. A musieliśmy zrobić coś, żeby Billy lepiej grał, ponieważ był to wówczas problem. Evan myślał, że gdybym przespała się z Billym, to mielibyśmy lepszą ekranową chemię i gdybym uprawiała z nim seks, to uratowalibyśmy w ten sposób film. I prawdziwym problemem filmu byłam ja, ponieważ byłam sztywna, a nie jak prawdziwa aktorka, która po prostu by się z nim przespała i uratowała film.

Odpowiedź Williama Baldwina

William Baldwin nie zwlekał z odpowiedzią, którą umieścił na swoim profilu w serwisie X (wcześniej Twitter).

Nie jestem pewien dlaczego Sharon Stone nadal o mnie mówi po tylu latach. Nadal jest we mnie zakochana, czy boli ją to, że odrzuciłem jej zaloty? [...] Mam na nią całe mnóstwo brudów, przez które by straciła głowę, ale siedziałem cicho. [...] Może powinienem napisać książkę i opowiedzieć o wielu niepokojących, wstydliwych i nieprofesjonalnych zachowaniach Sharon?

Aktor wspomniał również o sytuacji, w której Sharon Stone rzekomo przekonywała Janice Dickinson, że zdoła uwieść Baldwina w taki sposób, że ten kompletnie straci dla niej głowę. Temu zaprzeczyła jednak sama Dickinson, która powiedziała, że nie przypomina sobie odbycia podobnej konwersacji z Sharon Stone:

Z tego, co pamiętam, to Sharon nigdy mi tak nie powiedziała. Nie rozumiem dlaczego Billy Baldwin to wyciągnął. Uwielbiam ich oboje, ale to nigdy się nie stało.