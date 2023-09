Alice in Borderland - powstanie 3. sezon! Czego fani powinni się spodziewać po nowej serii?

Netflix

Alice in Borderland to japoński serial, który powstał na podstawie mangi autorstwa Aso Haro. W nim główny bohater o imieniu Arisu trafia do dziwnej, opustoszałej wersji Tokio, w której on i jego przyjaciele muszą rywalizować w niebezpiecznych grach, by przeżyć. Arisu spotyka tu Usagi, młodą kobietę, która może pomóc mu powrócić do własnego świata.

Serial cieszył się dużą popularnością na Netflixie. Pierwszy sezon zadebiutował na platformie w grudniu 2020 roku i znalazł się w pierwszej dziesiątce najczęściej oglądanych programów streamera w blisko 40 krajach. Druga seria trafiła do streamingu dwa lata później - w TOP10 znalazła się w 90 państwach, a w 17 krajach osiągnęła pierwsze miejsce. Na japońskim Netfliksie Alice in Borderland stał się najczęściej oglądanym tytułem w historii, pokonując nawet wszystkie tytuły anime.

Netflix ogłosił, że powstanie 3. sezon tego dystopijnego thrillera. Funkcję reżysera ponownie będzie pełnić Sato Shinsuke, który zapewnił, że serial zachowa swoją charakterystyczną intensywność i kinową doskonałość. Ponadto potwierdzono, że w 3. serii Kento Yamazaki (Arisu) i Tao Tsuchiya (Usagi) powrócą do swoich ról. Fani mają spodziewać się rozwoju tych postaci w niebezpiecznym świecie Borderland.

