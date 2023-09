DCU - James Gunn potwierdza powrót kolejnej postaci. Nie chodzi o Wonder Woman

fot. zrzut z ekranu // kanał TheWrap na Youtube

James Gunn potwierdził w mediach społecznościowych, że Freddie Stroma powróci do roli Adriana Chase'a / Vigilante w jego budowanym właśnie DCU. Jest to czwarta potwierdzona postać, która pojawi się w DCU. Chodzi o te, które były we wcześniejszym uniwersum i ponownie będą grani przez tych samych aktorów. Bohater pojawił się wcześniej w serialu Peacemaker.

DCU - powroty postaci

Gunn ujawnił to w rozmowie z fanami w mediach społecznościowych. Wcześniej w tym samym miejscu potwierdził trzy inne powroty: Viola Davis (Amanda Waller), John Cena (Peacemaker) i Xolo Maridueña (Blue Bettle). Przykład potwierdzenia Vigilante pokazuje, że to nie są konkretnie wszystkie postacie, jakie powrócą. Niewykluczone, że na dniach James Gunn potwierdzi kolejnych. To też więc nie przekreśla powrotu Gal Gadot do roli Wonder Woman, tak jak sama aktorka mówiła w wywiadach przeprowadzonych przed strajkiem aktorów.

Pierwszym projektem DCU jest Creature Commandos a potem pojawi się film Superman: Legacy. Nie wiadomo, w jakich dokładnie projektach pojawią się wspomniane postacie. Wszystko, co powstało przed tymi dwoma projektami, nie jest częścią uniwersum DCU.