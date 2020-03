Amazon Prime Video za darmo dla użytkowników Play

Nowa oferta promocyjna skierowana jest do wszystkich klientów z umową na telefon, telewizję bądź internet. Aby skorzystać z darmowej sześciomiesięcznej subskrypcji, należy zalogować się do aplikacji Play24 i w zakładce Telewizja i wideo uruchomić stosowny pakiet promocyjny. Użytkownicy pudełek strumieniujących PLAY NOW TV BOX aktywują usługę w zakładce Pakiety.

Po złożeniu zamówienia klient otrzyma spersonalizowany link do rejestracji w Amazon Prime Video, który aktywuje za pośrednictwem aplikacji Play24 bądź odnośnika przesłanego w wiadomości SMS. Istnieje także możliwość automatycznego włączenia subskrypcji w momencie przedłużania lub podpisywania nowej umowy z Play. Link rejestracyjny aktywny jest przez 30 dni od złożenia dyspozycji u operatora.

Po upłynięciu okresu próbnego klienci będą mogli zrezygnować z subskrypcji albo dalej korzystać z Amazon Prime Video, płacąc za dostęp do platformy 25 zł miesięcznie. W takim przypadku kwota subskrypcji zostanie dopisana do rachunku za abonament Play.

W ramach okresu promocyjnego klienci będą mogli skorzystać ze wszystkich funkcji serwisu, w tym m.in. możliwości pobierania materiałów do obejrzenia w trybie offline oraz korzystania z jednego konta na trzech urządzeniach jednocześnie.