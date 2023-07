Firma Stevena Spielberga nie będzie samodzielnie finansować filmów. Nowa umowa Amblin Partners z Universal

materiały prasowe

Zgodnie z warunkami nowej umowy podpisanej przez Amblin Partners i Universal Partners, firma Steven Spielberg nie będzie już w pełni finansować własnych filmów, jak to miało miejsce w przeszłości. Zamiast tego Universal zapewni wsparcie dla każdego filmu Amblin, który zdecyduje się wyprodukować. Z tego względu, dojdzie do redukcji zatrudnienia przez zwolnienia i niewznowienie niektórych umów.

Nowa umowa Amblin Partners z Universal

Nowy związek wydaje się być uznaniem wyznań związanych ze znalezieniem partnerów finansowych do filmów skierowanych do dorosłych lub tych, które nie pasują do wcześniej istniejących franczyz - w skrócie, filmów, które Amblin zazwyczaj produkuje, na przykład Green Book, Czwarta władza i Pierwszy człowiek. Co więcej, niektóre z nowszych produkcji Amblina, takie jak Świąteczna niespodzianka czy autobiograficzni Fabelmanowie Spielberga, nie osiągnęły sukcesu w box office.

Oto, co Spielberg powiedział odnośnie nowej umowy z Universal:

Donna Langley - Universal to moja rodzinna pracownia, a kolejny rozdział naszej wieloletniej współpracy zapewni firmie Amblin twórczą elastyczność i autonomię, które, jak wiem, pozwolą nam wspólnie odnieść sukces w przyszłości. Jestem dozgonnie wdzięczny całemu naszemu zespołowi w Amblin za ich pracę i poświęcenie na przestrzeni lat, a także wdzięczny takim osobom jaki wszystkim w Universal za ich zaangażowanie i partnerstwo, ponieważ wszyscy nie możemy się doczekać naszej kolejnej wspólnej przygody.

Spielberg będzie kontynuował tworzenie filmów dla innych wytwórni filmowych w ramach paktu, co robił w przeszłości w Warner Bros. (Player One) oraz Disneyu (West Side Story).

Oświadczenie w sprawie nowej umowy wydała również Donna Langley, prezes i dyrektor ds. treści NBCUniversal Studio Group:

- Jesteśmy podekscytowani rozwojem naszej współpracy ze Stevenem i cieszymy się, że możemy scementować nasze twórcze dziedzictwo, które zaowocowało tak wieloma kultowymi filmami Universal w ciągu ostatniego półwiecza. Steven i zespół Amblin są znakomitymi partnerami i nie możemy się doczekać kolejnego rozdziału.

Amblin będzie również kontynuować współpracę filmową z Netflixem, a także swoją działalność w zakresie produkcji telewizyjnej, która obecnie oferuje kilkanaście programów w telewizji i na platformach streamingowych.