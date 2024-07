AMD kupuje fińską firmę Silo AI

fot. DALL-E

Reklama

Zakup największego prywatnego laboratorium sztucznej inteligencji w Europie przez AMD ma na celu rozwój usług i środowiska AI dzięki ogromnej wiedzy fińskiej firmy w zakresie dużych modeli językowych. Dzięki inwestycji opiewającej na 665 milionów dolarów AMD ma szansę stać się atrakcyjną alternatywą dla Nvidii.

fot. AMD

Zakup, który ma zostać sfinalizowany w drugiej połowie tego roku, jest częścią wysiłków AMD zmierzających do rozszerzenia oferty sztucznej inteligencji, aby rzucić wyzwanie liderowi rynku, firmie Nvidia. Biorąc pod uwagę doświadczenie w skalowaniu dużych modeli językowych na jednym z najpotężniejszych superkomputerów, LUMI, który działa na procesorach AMD, fiński startup może stać się silną bronią w arsenale AMD. Vamsi Boppana, starszy wiceprezes Artificial Intelligence Group w AMD, powiedział:

Silo AI wnosi zespół zaufanych ekspertów od sztucznej inteligencji o udokumentowanym doświadczeniu w opracowywaniu przodujących modeli i rozwiązań AI, w tym najnowocześniejszych LLM zbudowanych na platformach AMD, co jeszcze bardziej przyspieszy naszą strategię rozwoju AI oraz usprawni budowanie i szybkie wdrażanie rozwiązań AI dla naszych globalnych klientów.

Silo AI ma doświadczenie w skalowaniu dużych modeli językowych na LUMI, najszybszym superkomputerze w Europie zasilanym przez ponad 12 000 procesorów graficznych AMD Instinct MI250X. Firma wnosi do AMD około 300 specjalistów od AI, w tym ponad 125 naukowców od AI z tytułem doktora – to zastrzyk wiedzy, który znacznie zwiększy możliwości rozwoju AI w AMD. Dr Pekki Manninen, dyrektor ds. nauki i technologii w CSC-IT Center for Science w Finlandii powiedział:

Wraz ze współpracownikami uniwersyteckimi przeszkolili oni najnowocześniejsze modele open-source dla języków UE, takie jak modele Nordic Poro i Viking.

Doświadczenie Silo AI w rozwijaniu sztucznej inteligencji na platformach AMD pomoże również w zakresie rozwoju oprogramowania, wzmacniając w ten sposób środowisko otaczające procesory AI AMD, aby umożliwić konkurencję z dominującym rozwiązaniem CUDA od firmy Nvidia.

Wysiłki te zyskały już pewną popularność, a narzędzia open-source AMD ROCm przyciągnęły pewną grupę użytkowników wraz z wprowadzeniem nowego sprzętu, takiego jak procesory graficzne Instinct MI300 dla centrów danych.

fot. AMD

W ubiegłym roku firma AMD dokonała wielu inwestycji w swoje możliwości ekosystemowe na polu AI, przejmując takie firmy jak Mipsology i Nod.ai. Na przykład zespół Mipsology pomaga AMD skuteczniej konkurować na rynku wnioskowania AI, kluczowym polu bitwy z Nvidią.

Jeszcze przed wydaniem 665 milionów dolarów na Silo AI korporacja AMD zainwestowała ponad 125 milionów dolarów w kilkanaście firm zajmujących się sztuczną inteligencją. Wiele z tych transakcji było małymi, taktycznymi przejęciami, przyćmionymi przez sumę, jaką AMD wydaje na Silo AI. W rzeczywistości jest to największa transakcja dotycząca prywatnego startupu AI w Europie od czasu przejęcia przez Google brytyjskiej firmy DeepMind w 2014 roku.

Chociaż przejęcie jest znaczącym krokiem dla AMD, nie można ignorować faktu, że Nvidia ma dominujący udział w rynku chipów AI. Mając tego świadomość, strategia AMD polega na pozycjonowaniu się jako alternatywa skierowana do firm, które nie chcą polegać na jednym dostawcy.