Samsung wprowadza „Klasę AI” – sztuczna inteligencja na stałe zagości w naszych domach

fot. Samsung

Nowa „Klasa AI” to sprzęty AGD i RTV, wykorzystujące zaawansowane technologie sztucznej inteligencji, aby ułatwić nam wykonywanie domowych obowiązków, poprawić komunikację oraz zwiększyć komfort relaksu i jakość wypoczynku.

Jowita Michalska, znana jako @Jowita Digital, ekspertka AI i dyrektor generalna Digital University, podkreśliła podczas konferencji prasowej, że AI przestała być odległą wizją, stając się integralną częścią naszego życia, także tego domowego. Nowa klasa urządzeń Samsunga ma na celu zwiększenie efektywności i oszczędności, a przede wszystkim odciążenie nas w codziennych czynnościach.

fot. naEkranie.pl

AI w kuchni

Lodówki Samsung z technologią „AI Vision” potrafią rozpoznać świeżość aż 33 produktów spożywczych, dzięki czemu użytkownicy mogą kontrolować ich przydatności do spożycia. Ponadto, funkcja AI Pro Cooking w piekarnikach pozwala na automatyczne dostosowanie parametrów pieczenia do rodzaju potrawy, co ułatwia gotowanie. A nawet jeżeli zapomnimy o pieczonej potrawie, nie zaskoczy nas swąd i dym, bo piekarnik sam zmniejszy temperaturę, gdy zauważy, że jedzenie zaczyna się przypalać.

fot. Samsung

Rewolucja w sprzątaniu

AI znajduje zastosowanie także w pralkach Samsung z technologią AI EcoBubble, która pozwala na skuteczne pranie w niskiej temperaturze, oszczędzając energię. Odkurzacze Bespoke Jet z trybem odkurzania AI rozpoznają typ sprzątanej powierzchni, a najnowszy Jet Bot Combo AI Steam rozpoznaje obiekty leżące na podłodze i jej omija, co eliminuje konieczność wcześniejszego podnoszenia wszystkich drobiazgów przed odkurzaniem.

Oszczędzanie energii

Tryb AI Energy Mode w aplikacji SmartThings pozwala na oszczędzanie energii w całym domu. AI optymalizuje pracę urządzeń, takich jak lodówki i telewizory, dostosowując ich działanie do nawyków użytkownika. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie zużycia energii nawet o 15%, co może mieć niebagatelne znaczenie w obliczu rosnących cen prądu.

Telewizory w erze AI

Telewizory Samsung z procesorem Neural Quantum 8K Gen3 wykorzystują 512 sieci neuronowych do poprawy jakości obrazu i dźwięku. Funkcje AI, takie jak upscaling aż do rozdzielczości 8K czy automatyczne dostosowanie ustawień obrazu, zapewniają doskonałe wrażenia wizualne.

fot. Samsung

AI w smartfonach Galaxy

Technologia Galaxy AI, dostępna w najnowszych smartfonach i tabletach Galaxy, oferuje funkcje takie jak Circle to Search, Live Translate i zaawansowaną edycję zdjęć. Te innowacje zmieniają sposób, w jaki korzystamy z urządzeń mobilnych, czyniąc je jeszcze bardziej użytecznymi w codziennym życiu.

fot. Samsung

Więcej informacji na temat nowej „Klasy AI” i dostępnych urządzeń można znaleźć na stronie AI.samsung.pl.

fot. Samsung