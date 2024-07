Inteligentna fabryka smartfonów działa non-stop bez udziału ludzi?

fot. Xiaomi

Lei Juna będący CEO koncernu Xiaomi poinformował, że zbudowany na północno-wschodnich obrzeżach Pekinu ultranowoczesny obiekt o powierzchni około 80 000 metrów kwadratowych jest następcą inteligentnej fabryki powstałej w 2019 roku. Była ona poligonem doświadczalnym, w którym powstawał flagowiec Xiaomi Mix Fold, a zarządzająca całym procesem produkcji autonomiczna fabryka mogła wyprodukować około 1 miliona telefonów rocznie.

Jun opisuje nowy obiekt jako naprawdę zautomatyzowany zakład masowej produkcji. Dzięki jedenastu liniom produkcyjnym może co kilka sekund wypuszczać nowy telefon MIX Flip, a także flagowy model MIX Fold 4, który niestety przeznaczony jest wyłącznie na rynek chiński.

Gizmochina zauważa wprawdzie, że zakład może działać non-stop bez obsługi, niemniej na filmie widać kilka osób pracujących w pomieszczeniu określonym przez prezesa Xiaomi jako War Room, które nadzorują działanie Xiaomi Hyper IMP (Intelligent Manufacturing Platform).

Chociaż tego rodzaju fabryki działające 24/7 nie są niczym nowym i roboty potrafią produkować roboty niemal bez nadzoru, tym co wyróżnia zakład Xiaomi, jest fakt wykorzystywania sztucznej inteligencji do znajdowania i naprawiania wszelkich problemów, które mogą pojawić się w trakcie produkcji, zmniejszając w ten sposób zapotrzebowanie na ludzką siłę roboczą.

Z artykuł na Weibo (za pośrednictwem New Atlas) wynika, że IMP może autonomicznie wydawać polecenia, usprawniać przepływ procesów i dokonywać osądów. Od pozyskiwania surowców po dostawy, może również realizować zarządzanie cyfrowe w pełnym scenariuszu. Wszystko to, jak twierdzi post, czyni IMP fabryką zdolną do „ewolucji”.

Od wielu, wielu lat automaty zastępują pracowników produkcyjnych; jedno z największych cięć miało miejsce w 2016 roku, kiedy Foxconn zwolnił 60 000 pracowników na rzecz maszyn działających przez całą dobę. Inteligentna fabryka Xiaomi idzie jednak o tyle dalej, że może z czasem zastąpić osoby, które wykrywałyby lub rozwiązywały problemy z produkcją, optymalizując w ten sposób procesy.

Roboty zastępują ludzi nie tylko w zakładach produkcyjnych. Także Amazon właśnie zaczął zwiększać wykorzystanie autonomicznych maszyn w swoich magazynach i centrach realizacji zamówień z 350 000 robotów w 2021 roku do ponad 750 000 do czerwca 2023 roku.

Technologiczny gigant ujawnił w październiku ubiegłego roku, że Digit, mierzący 175 cm i ważący 65 kilogramów robot firmy Agility Robotics, został wysłany do pracy w magazynach. Dwunożna maszyna może chodzić do przodu, do tyłu i na boki; może również robić specyficzny przykuc i się pochylać; a za pomocą dwóch uchwytów może przenosić, chwytać i obsługiwać wszystko, do czego jest przeznaczona. Bez konieczności angażowania się w godzinach pracy w prozaiczną aktywność fizyczną, jak jedzenie, odpoczynek czy toaleta lub brania wolnego z powodu choroby, może robić praktycznie wszystko to, co podczas pracy w magazynie robi człowiek.