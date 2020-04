Amerykańskie oceanarium organizuje wycieczki w Animal Crossing

Ameryka silnie ucierpiała w wyniku pandemii, a władze robią co w ich mocy, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19. W tym celu zamknięto wiele ośrodków kultury, m.in. muzea, ogrody zoologiczne czy oceanaria. Część instytucji próbuje dotrzeć do odwiedzających za pośrednictwem nowych mediów, np. organizując wirtualne wycieczki transmitowane na Facebooku czy YouTubie. Największe z nich część zbiorów prezentują za pośrednictwem aplikacji rzeczywistości wirtualnej, ale nie każdy ośrodek stać na taki luksus. Na szczęście można posłużyć się grami komputerowymi.

Amerykańskie oceanarium Monterey Bay Aquarium postanowiło zbudować własną wyspę w Animal Crossing: New Horizons, aby z jej pomocą przeprowadzać wirtualne spacery edukacyjne na Twitchu. W trakcie wideorelacji personel przybliża widzom informacje na temat skamielin oraz fauny, jaką można napotkać na tej wyspie.

Odwiedzający poznają wszystko począwszy od dinozaurów i antycznych ryb na gadach morskich i wymarłych głowonogach skończywszy. Muzeum grupuje je tematycznie, zgodnie z przebiegiem ich ewolucji. Przygotowano także wystawy ryb oraz insektów zarówno w halach wystawowych jak i na terenie habitatu– poinformowali dziennikarzy serwisu Polygon Emily Graslie oraz Patrick Webster, twórcy wyspy i pracownicy oceanarium.

Każdy ze streamów pozwala zapoznać się z wiedzą ekspertów bez wychodzenia z domu. W dobie szalejącej pandemii taki sposób nauczania o środowisku naturalnym wydaje się doskonałym zamiennikiem wycieczek do fizycznych instytucji kultury. Przypadek Monterey Bay Aquarium to także kolejny przykład na to, jak ogromny potencjał drzemie w Animal Crossing: New Horizons. Produkcja może okazać się jednym z ciekawszych narzędzi do wprowadzenia metod nauczania zdalnego – prostym w konfiguracji i dostępnym dla szerokiego grona odbiorców oraz edukatorów.