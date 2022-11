Andor - showrunner obala jedną z fanowskich teorii. Serial trafi do amerykańskich telewizji

Disney+

Gwiezdne Wojny: Andor opowiada o tytułowym Cassianie (Diego Luna) i jego przemianie od drobnego złodziejaszka do ważnej postaci Rebelii. W nowym wątku bohater został skazany na 6 lat więzienia po oskarżeniu o wandalizm. Trafił na księżyc Narkina 5, gdzie z innymi więźniami spędzają całe dnie na budowie w kółko tych samych elementów wyposażenia. Po dziesięciu odcinkach wciąż pozostaje tajemnicą, co budują.

Showrunner serialu Tony Gilroy w rozmowie z Collider nie zdradził tej informacji, ale powiedział, że Andy Serkis, który gra Kino Loya wie, co budują więźniowie. Natomiast twórca dał wskazówkę czym nie jest ten projekt, obalając jedną z fanowskich teorii.

Tak. Cóż, może będziemy musieli po prostu poczekać i przekonać się, co powie Andy. Słyszałem jedną teorię. Ktoś powiedział: "Moja córka coś mi przysłała: w sąsiednim pomieszczeniu coś budują, a potem to rozbierają", co nie jest prawdą. To totalny nihilizm. Odpowiedziałem, że nie jesteśmy tacy mroczni.

Jedna z najpopularniejszych teorii fanów o tym, co budują więźniowie na Narkinie 5, mówi o częściach do Gwiazdy Śmierci. Przemawia za tym to, że więzienie jest bardzo restrykcyjne i prawdopodobnie budowane jest coś na użytek Imperium. Ponadto akcja serialu rozgrywa się mniej więcej 5 lat przed uruchomieniem Gwiazdy Śmierci - bardzo możliwe, że w tym momencie historii jest ona w końcowej fazie budowy. Duża liczba rąk do pracy nad tą superbronią, do której zbudowania potrzeba dwudziestu lat, wydaje się sensowna ze względu na skalę projektu.

Andor jest dostępny na platformie Disney+ (również w Polsce), ale wytwórnia chce rozszerzyć działania promocyjne. Pierwsze dwa odcinki serialu mają zostać wyemitowane również w amerykańskich telewizjach ABC (23 listopada), FX (24 listopada w Święto Dziękczynienia) i Freeform (25 listopada). Ponadto oba epizody trafią także na platformę streamingową Hulu i będą dostępne od 23 listopada do 7 grudnia.

Andor - premiera 11. odcinka 16 listopada 2022 roku na Disney+.