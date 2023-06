Andor - nowe zdjęcia z planu 2. sezonu. Potwierdzają powrót lubianej lokacji

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Na Twittera trafiły nowe zdjęcia z planu 2. sezonu serialu Gwiezdne Wojny: Andor. Potwierdzają one, że powróci siedziba ISB, czyli Imperialnego Biura Bezpieczeństwa, która odgrywała ważną rolę w pierwszym sezonie. To w tym miejscu Syrill Karn zaczaił się na Dedrę Meero, by kontynuować ich rozmowę.

Andor - zdjęcia z planu 2. sezonu

https://twitter.com/natts/status/1673105097016975360

https://twitter.com/xirfan/status/1672985273322418176

Przypomnijmy, że w finale pierwszego sezonu Syril uratował Dedrę przed grupą protestujących ludzi, którzy byli bardzo brutalni. Najpewniej więc ta sytuacja będzie mieć znaczenie dla rozwoju współpracy tego duetu i nie jest wykluczone, że właśnie w siedzibie ISB zobaczymy ich wspólne sceny. Szczegóły jednak roli obu postaci w 2. sezonie Andora nie są znane.

Zdjęcia do 2. sezonu jeszcze potrwają wiele tygodni. Premiera w Disney+ dopiero w 2024 roku.