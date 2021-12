Android 12 Go Edition - system operacyjny, którzy przyspieszy tanie smartfony

Nie wszystkie nowości smartfonowe można nazwać kombajnami roboczymi zdolnymi do odpalania najbardziej wymagających gier. Choć zazwyczaj w sieci najgłośniej dyskutuje się o topowych urządzeniach za kilka tysięcy złotych, do szerokiego grona odbiorców trafiają przede wszystkim tańsze, budżetowe konstrukcje z Androidem. A wśród nich nie brakuje smartfonów o niskiej wydajności, które często nie są w stanie sprawnie obsłużyć zarówno zasobożernych aplikacji, jak i samego systemu operacyjnego.

I tu na scenę wkracza Android 12 Go Edition, czyli nowa odchudzona odsłona oprogramowania mobilnego od Google, która zadebiutuje na rynku w 2022 roku. System stworzono z myślą o współpracy z najtańszymi urządzeniami, które nie grzeszą wydajnością. Jeśli wierzyć zapewnieniom Google, nowy Android Go przyspieszy ich działanie nawet do 30%. Dla porównania wzrost wydajności Androida 11 Go Edition względem klasycznej jedenastki sięgał maksymalnie 20%. Przeprojektowany system operacyjny ma m.in. upłynnić działanie animacji, wydłużyć żywotność baterii czy zwiększyć miejsce na dane poprzez hibernowanie aplikacji, których nie wykorzystujemy na co dzień. Wśród przydatnych funkcji znajdzie się także narzędzie Files Go pozwalające przywrócić wykasowane dane w ciągu 30 dni od ich usunięcia.

Android 12 Go Edition ma ponadto poprawić bezpieczeństwo użytkowników, gdyż odchudzoną wersji systemu wyposażono w panel do zarządzania ustawieniami prywatności. Przejrzymy w nim zezwolenia udzielone poszczególnym aplikacjom, sprawdzimy, czy kamera i mikrofon są aktualnie wykorzystywane, przestawimy działanie GPS-a na tryb przybliżonej lokalizacji czy stworzymy tymczasowe konto gościa. To ostanie pozwoli osobom postronnym skorzystać z telefonu bez narażania nas na utratę poufnych danych.

Przy okazji zapowiedzi nowej wersji odchudzonego systemu korporacja poinformowała, że od debiutu pierwszej wersji Androida Go w 2017 roku grono jego użytkowników rozszerzyło się do przeszło 200 milionów odbiorców. Debiut dwunastki może poszerzyć je o kolejne dziesiątki milonów.

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze