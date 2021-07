Animalia: Małgorzata Kalicińska napisała książkę o zwierzętach

Cudne Historie

Małgorzata Kalicińska znana jest przede wszystkim jako autorka powieści obyczajowych. Tym razem jednak swoim czytelnikom prezentuje coś zupełnie innego. Animalia to pozycja dla miłośników historii o zwierzętach.

Animalia to opowieść o relacji pomiędzy psem i kotem, której daleko do przysłowiowej: choć na początku była to bardzo szorstka przyjaźń. Autorka z boku obserwowała zmieniające się relacje między pupilami, a następnie postanowiła je opisać. Początkowo miało to formę wpisów w mediach społecznościowych, ale zwierzęta dostarczyły tyle materiału, że powstała z tego książka.

Poniżej okładka oraz opis Animalii:

Źródło: Cudne Historie

O czym to książka? Lepiej by było – jak powstała? Bo powstała niechcący. Co jakiś czas wrzucałam na znane medium społecznościowe moje dialogi i opowiastki o Rudym i Kocie. Rudy, to adopciak, owczarek niezwykle rudy i futrzasty i też …stary, a Kot, Kotkowiak, Kocio itp., to przybłęda. Przyszedł i został. Pełnił funkcję wnuczka Rudego. Tak naprawdę to Rudy i Kotowski swoimi zachowania - mi podyktowali tę książkę. Wystarczyło tylko ich obserwować.

Książka została wydana w ramach selfpublishingu. Można ją kupić tutaj. Pod linkiem znajdziecie też więcej szczegółów dotyczących Animalii.