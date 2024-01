Animals - Ben Affleck i Matt Damon ponownie połączą siły w nowym thrillerze

fot. Ana Carballosa // Prime Video

Animals to thriller, który opowie o kandydacie na burmistrza i jego żonie, których syn zostaje porwany. Otoczeni mnóstwem wrogów, nie tylko politycznych, małżeństwo nie ma innego wyboru, jak tylko ubrudzić sobie ręce, aby ocalić syna.

W filmie, który powstanie dla Netflixa, Ben Affleck i Matt Damon ponownie połączą siły. Pierwszy z nich wyreżyseruje projekt, a drugi zagra główną rolę. Obaj będą pełnić również funkcję producentów wraz z Danim Bernfeldem, Bradem Westonem i Collinem Creightonem.

Scenariusz napisał Connor McIntyre, który został poprawiony przez Billy'ego Raya. Projekt był rozwijany w tajemnicy - wcześniej nosił takie tytuły, jak The Animals of Los Angeles i Be Gentlemen. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to zdjęcia do Animals powinny rozpocząć się w marcu w Los Angeles.

Ben Affleck i Matt Damon - wieloletnia współpraca

Aktorzy od lat się przyjaźnią i współpracują ze sobą od dziesięcioleci. Wystąpili wspólnie w 9 filmach, w tym w Buntownik z wyboru, W pogoni za Amy czy Jay i Cichy Bob kontratakują. Są współzałożycielami studia Artists Equity, które stara się, aby wszyscy uczestnicy filmu otrzymywali takie samo wynagrodzenie. Ich pierwszym filmem pod tym szyldem był zeszłoroczny, cieszący się dużym uznaniem dramat pt. Air.

