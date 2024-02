Animals - Jennifer Garner zagra u boku Matta Damona? Trwają rozmowy

fot. 20th Television // Hello Sunshine

Animals to thriller, w którym Matt Damon zagra główną rolę. Prawdopodobnie u jego boku wystąpi Jennifer Garner, z którą trwają obecnie rozmowy. Aktorka znana jest z serialu Agentka o stu twarzach i filmów Pearl Harbor, Elektra, Daredevil, Złap mnie, jeśli potrafisz i Juno. W ostatnim czasie mogliśmy ją oglądać w serialu O jedno cię proszę. W latach 2005-2018 była żoną Bena Afflecka, który wyreżyseruje Animals.

Film opowie o kandydacie na burmistrza i jego żonie, których syn zostaje porwany. Otoczeni mnóstwem wrogów, nie tylko politycznych, małżeństwo nie ma innego wyboru, jak tylko ubrudzić sobie ręce, aby ocalić syna. Garner miałaby zagrać żonę kandydata, w którego wcieli się Damon.

Scenariusz napisał Connor McIntyre, który został poprawiony przez Billy'ego Raya. Jeśli wszystkie przygotowania do filmu zostaną ukończone to zdjęcia do Animals powinny rozpocząć się w marcu w Los Angeles.

Film powstanie dla Netflixa. Ben Affleck i Matt Damon będą pełnić funkcję producentów wraz z Danim Bernfeldem, Bradem Westonem i Collinem Creightonem.

fot. Twentieth Century Fox // Jennifer Garner i Ben Affleck w filmie "Daredevil" (2003)