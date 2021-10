Ant-Man 3 - czym Kang z filmu różni się od jego wersji z serialu Loki? Aktor tłumaczy

Marvel

Ant-Man and the Wasp: Quantumania to jeden z kolejnych projektów Kinowego Uniwersum Marvela. W filmie pojawi się złoczyńca Kang Zdobywca, który ma być głównym czarnym charakterem MCU po Thanosie. Jednak nie będzie to ta sama wersja antagonisty, co w serialu Loki. W rozmowie z Games Radar Jonathan Majors, który wciela się w złoczyńcę, podał kilka wskazówek na temat tego, czego mogą się spodziewać fani po jego postaci. Zasugerował, że ten Kang może być Zdobywcą lub tym, który nazywa domem Wymiar Kwantowy. Inną możliwością jest to, że jest to naukowiec Nathaniel Richards z XXXI wieku, ale Majors w tym wywiadzie odnosi się do postaci konkretnie jako „Kang”.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że jak sam tytuł wskazuje, ogromną rolę w historii odegra Wymiar Kwantowy. Dla przypomnienia w widowisku Avengers: Koniec gry pomógł tytułowej drużynie herosów cofnąć pstryknięcie Thanosa, które wymazało połowę populacji wszechświata.

W obsadzie produkcji oprócz wspomnianego Majorsa zobaczymy Paula Rudda jako Ant-Mana, Evangeline Lilly jako Osę, Michaela Douglasa jako Hanka Pyma, Michelle Pfeiffer jako Janet van Dyne i Kathryn Newton jako Cassie Lang. Obraz reżyseruje Peyton Reed na podstawie scenariusza Jeffa Lovenessa.

Ant-Man 3 - premiera filmu w USA 28 lipca 2023 roku.