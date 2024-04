Ant-Man i Osa: Kwantomania był łatwiejszy niż Abigail? Aktorka wyjaśnia

Fot. Marvel

Reklama

Kathryn Newton w filmie Ant-Man i Osa: Kwantomania zagrała Cassie Lang, córkę głównego bohatera. Rok później wystąpiła za to w horrorze Abigail, który od 19 kwietnia 2024 roku można obejrzeć na dużym ekranie w Polsce. Wcieliła się w nim w jedną z porywaczek. Aktorka w rozmowie z CinePOP porównała te dwie role, które dzieli tylko rok różnicy. Okazuje się, że z tej dwójki Abigail była bardziej wymagająca.

Ant-Man i Osa: Kwantomania był łatwiejszy niż Abigail?

Spytana o to, który film był łatwiejszy do nakręcenia, Kathryn Newton odpowiedziała:

Właściwie myślę, że film Marvela. Ale nie wiem... Ta rola była fizycznie trudniejsza niż Ant-Man. Ant-Man był najłatwiejszą pracą w moim życiu. Był naprawdę fajny... Ale ten film jest równie fajny, tylko inny.

Mieliśmy prawdziwą scenografię, prawdziwe rekwizyty, prawdziwych ludzi. Więc jakakolwiek inspiracja, którą czerpiesz, jest z tego, co widzisz przed sobą - nie musisz nic wymyślać, nie ma z tobą zielonego ekranu. I było to wiele bardziej wyzwalające, niż byłam na to przygotowana.

Abigail - zdjęcia

Jeśli jesteście ciekawi nowego filmu Kathryn Newton, zapraszamy do przeczytania naszej recenzji Abigail - recenzja filmu. Oto fragment:

Abigail to rodzaj horroru, który uwielbiam. Jest krwawo i kampowo. Mała baletnica ugania się za swoimi ofiarami, ale najpierw musi włączyć sobie playlistę, by zbudować odpowiedni nastrój. Skacze ze schodów, biega po poręczy, łamie karki, a w międzyczasie wykonuje piruety niczym ze starych filmów Barbie.

Abigail 2024