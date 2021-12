Nie żyje Antoni Gucwiński, współprowadzący kultowe Z kamerą wśród zwierząt

fot. screen z YouTube

Antoni Gucwiński urodził się 24 sierpnia 1932 roku. Po ukończeniu studiów na krakowskiej Wyższej Szkole Rolniczej przeniósł się do Wrocławia, gdzie rozpoczął pracę w tamtejszym ZOO. Studiował również weterynarię na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1966 roku został dyrektorem ZOO w stolicy Dolnego Śląska. Pan Antoni szefował instytucji przez cztery dekady, do 2006 roku.

Sławę przyniósł mu jednak kultowy program Z kamerą wśród zwierząt, emitowany na antenie TVP w latach 1971-2002. W programie pan Antoni wraz z żoną przybliżał Polakom różne egzotyczne gatunki zwierząt. Produkcja doczekała się ponad 750 odcinków. Ponadto Gucwiński w latach 1994-2003 prowadził w TVP Wrocław program Znajomi z ZOO.

Jak powiedziała żona pana Antoniego, Hanna, w rozmowie z wroclaw.naszemiasto.pl jej mąż został przetransportowany do szpitala z powodu problemów z oddychaniem, a jego stan szybko określono jako ciężki.