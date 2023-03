Anulowanie seriali wpływa na widzów? Interesujące wyniki badań

Źródło: cinematografo.it

W ostatnim czasie głośniej rozmawia się w przestrzeni internetowej na temat anulowania seriali przez serwisy streamingowe. Wielu widzów nie zawsze rozumie, dlaczego akurat Netflix czy inny serwis decyduje się na skasowanie danego projektu. Wydawało się przecież, że jest dobrej jakości i ma oddanych fanów. Rzecz w tym, że liczą się przede wszystkim liczby, więc jeśli dany serial nie generuje zysków, to po prostu jest kończony.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez YouGov, to czy serial został zakończony, czy nie, ma znaczący wpływ na to, czy ludzie chcą potem daną produkcję oglądać. Jedna czwarta dorosłych Amerykanów czeka na finał przed rozpoczęciem swojej przygody z serialem przed obawą dotyczącą potencjalnego anulowania serialu, który w ten sposób nie doczeka się zakończenia (27% ankietowanych) lub dlatego, że nie chcą czekać na kolejny sezon po cliffhangerze (24%). Prawie połowa (48%) uczestników badania stwierdziła, że woli poczekać do zakończenia serialu przed jego rozpoczęciem, co pozwala im potem oglądać serial w trybie binge-watching.

Badania przeprowadzono na grupie osób od 18 do 34 roku życia, a wyniki wskazują, że niemal połowa uczestników w obawie przed anulowaniem serialu woli poczekać, aż pojawią się konkrety jeśli chodzi o jego przyszłość.

Netflix - kasacje seriali, które zezłościły widzów

Decyzje Netflixa o nagłym anulowaniu produkcji skutkują najczęściej sporym zamieszaniem w mediach społecznościowych. Bardzo często widzowie nie zgadzają się z opinią ekspertów serwisu i dokonują internetowego sprzeciwu. W podobny sposób działali posiadacze kont na TikToku. Ilość hashtagów i odwołań do niektórych z usuniętych seriali była imponująca. Poniższa galeria liczy 48 pozycji, w której odnajdziecie tytuły anulowanych seriali i liczbę hashtagów. Sprawdźcie, o których wycofanych produkcjach mowa.

Dane zostały zebrane 25 stycznia 2023. Mogą ulec zmianie.

48. The Duchess - 0