Aplikacja HBO GO dla iOS wzbogacona o tryb offline

Mimo iż w Polsce mamy dość dobry dostęp do internetu mobilnego oraz hotspotów Wi-Fi, nie zawsze jesteśmy w stanie korzystać ze stabilnego, wydajnego łącza, a co za tym idzie - korzystać z serwisów wideo tam, gdzie mamy na to ochotę. Tu z pomocą przychodzą aplikacje mobilne platform VoD pozwalające na pobieranie filmów i seriali do pamięci urządzenia. Netflix już od kilku lat oferuje taką opcję, a HBO rozpoczęło jej wdrażanie jesienią 2019 roku. Wówczas to dostęp do trybu offline uzyskali użytkownicy telefonów i tabletów z Androidem. A teraz trafiła do posiadaczy sprzętów z logiem nadgryzionego jabłuszka.

W najnowszej aktualizacji HBO wdrożyło tryb offline do swojej aplikacji na iOS-a. Dzięki niemu będziemy mogli pobrać poszczególne odcinki ulubionych seriali oraz filmy, aby odtworzyć je wszędzie tam, gdzie nie będziemy mieli dostępu do szybkiego, niezawodnego i taniego internetu. Po zapisaniu interesujących nas produkcji w pamięci urządzenia te będą dla nas dostępne przez 30 kolejnych dni. Po tym czasie aplikacja automatycznie zablokuje nam do nich dostęp.

Warto zauważyć, że mimo długiego terminu ważności pobranych plików po odpaleniu seansu będziemy mieli jedynie 48 godzin na jego dokończenie. Jeśli tryb offline dla iOS-a będzie funkcjonował na tych samych zasadach co w aplikacji na Androida, użytkownik będzie mógł pobrać do 25 filmów i seriali na jedno urządzenie.

Dzięki tej aktualizacji oglądanie takich hitów jak Kraina Lovecrafta czy Czarnobyl stanie się znacznie łatwiejsze podczas urlopu czy wyjazdów służbowych. Nowa wersja aplikacji HBO GO na iOS-a wprowadza także powiadomienia o nowych filmach i serialach.