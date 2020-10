Aplikacja Skody wykryje usterkę słuchając naszego auta

Źródło: Skoda

Inżynierowie pracujący dla Skody wyszli z założenia, że funkcjonowanie sztucznej inteligencji w branży motoryzacyjnej nie musi ograniczać się do autonomicznych aut. Równie dobrze można wykorzystać potencjał technologii uczenia maszynowego, aby usprawnić proces diagnostyki pojazdów. Na stworzenie inteligentnych robotów, które samodzielnie naprawią nasze auta, jest jeszcze zbyt wcześnie, ale odpowiednio wyszkolone algorytmy mogą wskazać, jakie elementy pojazdu funkcjonują nieprawidłowo.

W realizacji tego przedsięwzięcia pomoże aplikacja Skoda Sound Analyser, która trafiła do szeroko zakrojonych testów na terenie 14 państw europejskich. Dostęp do niej zapewniono 254 autoryzowanym serwisom Skody, które testują, czy sztuczna inteligencja poradzi sobie ze wstępną diagnostyką. Sposób działania oprogramowania jest dość prosty – apka nasłuchuje brzmienia samochodu i wysyła nagranie dźwiękowe do bazy danych koncernu. Tam próbka poddawana jest dogłębnej analizie porównawczej przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji, które doszukują się w brzmieniu pracy samochodu symptomów konkretnych usterek.

Według wstępnych szacunków poprawność takiej analizy jest bardzo wysoka i sięga aż 90 %. Co ciekawe, sztuczna inteligencja potrafi wskazać nie tylko usterki w obrębie silnika – oprogramowanie poinformuje mechaników m.in. o uszkodzeniu układu kierowniczego, klimatyzacji czy sprzęgła. Bez zaglądania pod maskę, wystarczy, że usłyszy, jak pracuje auto klienta. Choć nie będzie wykorzystywana do stawiania ostatecznej diagnozy, ma usprawnić wykrywanie źródła usterek, a co za tym idzie, przyspieszyć pracę mechaników.

Aplikacja nie jest jeszcze powszechnie dostępna i nie wiadomo, czy kiedykolwiek trafi do oficjalnej dystrybucji. Ale nie oszukujmy się, skoro została zaprojektowana na Androida, prędzej czy później jej obraz pojawi się w alternatywnych sklepach z aplikacjami. A kiedy tak się stanie, każdy posiadacz samochodu tej korporacji będzie mógł szybko i sprawnie przeprowadzić dźwiękową diagnostykę swojego auta.