Apokalipsa zombie w świecie DC. Herosi wracają na Ziemię, ale zagłada trwa

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Już jutro na amerykańskim rynku ukaże się pierwszy zeszyt serii DCeased: Dead Planet, mającej być kontynuacją wydawanej od maja do października ubiegłego roku DCeased. Historia ta z całą pewnością zapadła w pamięć wielu fanów komiksów; nie może być inaczej, skoro jej sednem jest jedyna w swoim rodzaju apokalipsa zombie, z którą muszą zmagać się Batman, Superman, Wonder Woman i inni superbohaterowie.

W nowym rozdziale opowieści pozostali przy życiu herosi wrócą po 5 latach na Ziemię (warto nadmienić, że chodzi tu o Ligę Sprawiedliwości z Ziemi-2) - Cyborg nadał z niej bowiem sygnał, choć do tej pory naszą planetę brano już za wymarłą. Przypomnijmy w tym miejscu, że Victor Stone odegrał kluczową rolę w oryginalnej opowieści. Został bowiem porwany przez rozwścieczonego Darkseida, który zainfekował go skażoną wersją Równania Anty-Życia, a następnie teleportował ponownie na Ziemię; w ten sposób Cyborg stał się pacjentem zero.

Pandemia ogarnęła naszą cywilizację w błyskawicznym tempie - hordy zombie dały się superbohaterom we znaki do tego stopnia, że ci postanowili schronić się w różnych zakątkach wszechświata, szukając również tajemniczego sanktuarium strzeżonego przez Poison Ivy.

Teraz mamy okazję zobaczyć pierwsze plansze z kontynuacji historii:

DCeased: Dead Planet #1 - plansze

Scenarzystą DCeased: Dead Planet jest Tom Taylor, natomiast rysownikami Trevor Hairsine, Stefano Guardiano i Gigi Baldassini.