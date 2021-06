Apple nie wdroży funkcji ukrycia aktywności w sieci w krajach autorytarnych

Źródło: Apple

Firma Apple od dawna zapewnia, że z najwyższą troską podchodzi do kwestii bezpieczeństwa i prywatności swoich klientów. Te wartości stały się nawet kluczowym narzędziem w sporze z Epic Games o to, jak powinien funkcjonować system App Store. Aby jeszcze mocniej podkreślić znacznie cyfrowego bezpieczeństwa we współczesnym świecie, korporacja zaprezentowała podczas konferencji WWDC odświeżoną wersję iCloud pod postacią iCloud+. Usługa w nowej odsłonie pozwoli m.in. ukryć naszą aktywność w przeglądarce przed dostawcą internetu oraz innymi niepożądanymi osobami.

Niestety, mimo iż od lat żyjemy w globalnej wiosce, narzędzie to nie trafi do powszechnej dystrybucji. Z dostępu do narzędzi anonimizowania aktywności wykluczono szereg użytkowników z krajów uważanych za autorytarne. Na liście znaleźli się mieszkańcy Arabii Saudyjskiej, Białorusi, Chin, Egiptu, Filipin, Kazachstanu, Kolumbii, Republiki Południowej Afryki, Turkmenistanu oraz Ugandy. Przedstawiciele Apple poinformowali agencję informacyjną Reuters, że do podjęcia decyzji o nie wdrażaniu szyfrowania komunikacji internetowej w wymienionych krajach zmusiły ich lokalne regulacje prawne.

Nie po raz pierwszy korporacje technologiczne musiały ugiąć się przed autorytarnymi rządami. Apple już w 2018 roku przeniosło cyfrowe klucze do odblokowywania iClouda chińskich użytkowników, aby umożliwić rządowi w Pekinie swobodny dostęp do danych zgromadzonych w tej usłudze. Pod ścisłą kontrolą są także dystrybutorzy przeglądarek internetowych, zaś wszystkie gry, które trafiły na oficjalną, chińską wersję Steama, musiały przejść przez sito cenzorskie.

Warto jednak zauważyć, że nawet w krajach, które będą miały dostęp do nowego narzędzia, jego działanie będzie mocno ograniczone. Nie dość, że dostęp do niego będą mieli wyłącznie subskrybenci iCloud+, to jeszcze będzie funkcjonować wyłączne w ramach przeglądarki Safari.