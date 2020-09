Apple One oficjalnie zapowiedziane. Pakiet subskrypcyjny Apple pozwoli sporo zaoszczędzić

Źródło: Apple

Apple One jest spełnieniem marzeń tych wszystkich, którzy chcieliby korzystać z kilku usług Apple, ale łączny koszt ich subskrypcji wydawał się mocno wygórowany. W ramach jednego pakietu użytkownicy mogą opłacić dostęp do serwisu filmowego Apple tv+, platformy gamingowej Apple Arcade, serwisu muzycznego Apple Music oraz dodatkową przestrzeń dyskową na przechowywanie danych w iCloud.

Firma przygotowała na nasz rynek plan taryfowe przeznaczone dla jednego użytkownika (Dla Ciebie) oraz dla pięciu osób (Dla rodziny). W USA, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Kanadzie dostępny jest jeszcze pakiet Premium obejmujący dodatkowo subskrypcję serwisu Apple News+ oraz platformy Apple Fintess+, która zadebiutuje pod koniec 2020 roku.

Tym, co najbardziej zaskakuje w Aple One, jest cena. Amerykańscy użytkownicy pakietu Individual za 14,95 $ oszczędzą 6 $ miesięcznie, pakiet Family (19,95 $) pozwoli oszczędzić 8$, zaś subskrybenci Premium (29,95 $) mogą liczyć aż na 25 $ obniżki. Upusty są dość znaczne, ale mają się nijak do tego, co zaoferowano polskim konsumentom.

Jeśli któryś z rodzimych użytkowników sprzętów Apple zdecyduje się na subskrypcję pakietu Dla Ciebie, zapłaci za niego 24,99 zł miesięcznie, aż o 48,97 zł mniej, niż kosztowałyby usługi bez pakietowania. Rabat na pakiet Dla rodziny pozwoli zaoszczędzić jeszcze więcej - kosztuje 39,99 zł miesięcznie, a za wszystkie współdzielone usługi zapłacilibyśmy aż o 51,97 zł więcej. Aby uświadomić sobie, jak bardzo polski oddział Apple poszedł użytkownikom z naszego kraju na rękę, warto wspomnieć, że dotychczas za dostęp do Apple Arcade oraz Apple tv+ płaciliśmy 24,99 zł, czyli dokładnie tyle, ile kosztuje pakiet indywidualny.

Apple One może okazać się sporym hitem sprzedażowym w Polsce i sporą szansą na upowszechnienie serwisu Apple Arcade. Usługa zadebiutuje jesienią 2020 roku.