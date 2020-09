Wolfwalkers - zwiastun animacji Apple TV+. Łowczyni i plemię ludzi-wilków

screen z YouTube

Wolfwalkers to nowy, oryginalny film animowany platformy streamingowej Apple TV+. Serwis zaprezentował pierwszą zapowiedź produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Wolfwalkers jest osadzone w czasach przesądów i magii. Młoda łowczyni, Robyn Goodfellowe, wyrusza ze swoim ojcem do Irlandii, aby zgładzić ostatnią watahę wilków. Podczas eksploracji zakazanych ziem poza murami miasta Robyn zaprzyjaźnia się z wolną dziewczyną, Mebh, członkinią tajemniczego plemienia, które podobno ma zdolność przemiany w wilki w nocy. Szukając zaginionej matki Mebh, Robyn odkrywa tajemnicę, która wciąga ją głębiej w zaczarowany świat Wolfwalkers, ryzykując przemianę w to, co jej ojciec ma zniszczyć.

W obsadzie znajdują się Honor Kneafsey jako Robyn Goodfellowe, Sean Bean jako Bill Goodfellowe, Maria Doyle Kennedy jako Moll Og MacTire, Eva Whittaker jako Mebh MacTire, Tommy Tiernan jako Sean Og, John Morton jako Stumpy Woodcutter i Jon Kenny jako Stringy Woodcutter.

Wolfwalkers - premiera filmu w tym roku.