Apple wstrzymało sprzedaż swoich produktów w Rosji

fot. Apple

Amerykański gigant technologiczny z Cupertino poinformował o nałożeniu nowych sankcji na putinowski reżim po tym, jak dokonał zbrojnej agresji na teren Ukrainy. Firma odcięła rosyjskim użytkownikom możliwość zakupu nowych urządzeń.

W oficjalnym komunikacie prasowy zespół Apple podkreśla, że jest zaniepokojony rosyjską inwazją i staje po stronie wszystkich ludzi, którzy cierpią w wyniku przemocy zadanej przez agresora. W związku z rosyjskimi działaniami wojennymi firma zablokowała wszystkie dostawy do rosyjskich dystrybutorów, a funkcjonowanie sklepów zostało zawieszone. Choć rosyjskojęzyczne strony Apple dalej działają, wszystkie fizyczne produkty dostępne w bazie są czasowo niedostępne.

To nie pierwsze restrykcje nałożone przez Apple. Firma ograniczyła już dostęp do prokremlowskich aplikacji informacyjnych RT oraz Sputnik, aby zapobiec szerzeniu dezinformacji. Zablokowano także możliwość korzystania z Apple Pay w części rosyjskich banków oraz wyłączono działanie narzędzi do śledzenia ruchu i incydentów na drogach Ukrainy, aby utrudnić działania najeźdźcom.

Nie można wykluczyć, że na tym nie zakończą się naciski ze strony Apple. W oświadczeniu możemy przeczytać, że firma będzie nieustannie oceniać sytuację i w razie konieczności – podejmować stosowne działania.

