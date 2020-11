Aquaman 2 bez Amber Heard? Aktorka krytykuje płatne plotki na swój temat

fot. Warner Bros.

W listopadzie 2020 roku pojawiła się informacja, że Johnny Depp przegrał batalię z The Sun, które teraz może nazywać go mężczyzną bijącym żonę bez konsekwencji prawnych. Efektem tego zwolniono go z Fantastycznych Zwierząt 3. Jako że drugą stroną konfliktu jest Amber Heard, w sieci powstała petycja o usunięciu jej z Aquamana 2. Podpisało ją ponad milion osób.

Aktorka w rozmowie z EW.com dementuje wszelkie plotki i spekulacje. Nikt jej nie zwolnił i powróci jako Mera w Aquamanie 2.

- Płatne plotki i płatne kampanie w mediach społecznościowych nie wpływają na decyzje castingowe, ponieważ nie mają podstaw w rzeczywistości - tłumaczy.

Amber Heard jest podekscytowana projektem i powrotem do roli Mery. Według niej zdjęcia mają ruszyć w 2021 roku. Wszystko zależy od tego, jak dalej będzie rozwijać się sytuacją z pandemią koronawirusa.