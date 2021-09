Aquaman 2 - nowość w obsadzie sugeruje coś o fabule. Momoa o filmie

fot. Warner Bros.

The Hollywood Reporter donosi, że w obsadzie filmu Aquaman: The Lost Kingdom znaleźli się Jani Zhao, Indya Moore i Vincent Regan. Potwierdzono też, że Randall Park powróci do roli z jedynki, w której grał dr. Stephena Shina

Najciekawszym castingiem jest Moore, która wciela się w komiksową postać Karshon. W DC Comics był to przeciwnika Zielonej Latarni, który pierwotnie był rekinem. Dzięki promieniowaniu nabywa inteligencji i telepatycznych mocy. Nie wiadomo, jak będzie to wyglądać w filmie, ale może to sugerować rozbudowanie świata przedstawionego.

Istotnym jest też casting Regana, który zagra króla Atlana, pradawnego władcę Atlantydy, który doprowadził do zatopienia miasta. Postać widzieliśmy w pierwszej części i wówczas grał go Graham McTavish. Aktor jednak nie może powrócić, bo pracuje na planie serialu Gra o tron: Dom smoka. To może sugerować rozbudowane sceny retrospekcji, które mogą nadać kontekstu wydarzeniom w teraźniejszości.

Karshon / fot. materiały prasowe

Zobacz także:

Tak Jason Momoa komentuje Aquamana 2 w rozmowie z Fandango.

- Wszyscy czegoś się nauczyliśmy przy pierwszym filmie. To jest dla mnie ekscytujące, bo nie kręciłem zbyt wielu sequeli. Wiem jednak, że nawet na papierze wygląda to cudownie. Wiele się dzieje. Stawka jest o wiele większa. Nie brak również komedii. Rechotałem czytając scenariusz. Jest w tym wiele frajdy, a sceny akcji mają mieć większy rozmach.

Prace na planie Aquamana 2 trwają. Premiera w 2022 roku.