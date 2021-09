Kapitan Ameryka - 18-letni Steve Rogers powalczy z armią duchów. I to w Transylwanii

Scholastic Graphix/Marvel

Dom Pomysłów ogłosił powstanie nowej powieści graficznej skierowanej do najmłodszych czytelników o tytule Captain America: The Ghost Army. Jej autorami są scenarzysta Alan Gratz i rysownik Brent Schoonover; ma ona zadebiutować na amerykańskim rynku 2 sierpnia 2022 roku. Jak wynika z oficjalnego opisu fabuły, w opowieści tej 18-letni Kapitan Ameryka wspomagany przez Bucky'ego Barnesa w czasie II wojny światowej trafi do Transylwanii, gdzie na jego drodze stanie tytułowa armia duchów.

W tej mrożącej krew w żyłach historii przygodowej 18-letni Steve Rogers aka Kapitan Ameryka i jego młody pomocnik, Bucky Barnes, natrafią na zagrożenie niepodobne do innych. Walcząc w mrocznych lasach Transylwanii z nazistami spotkają oni Armię Duchów. Umarli tej i przeszłych wojen powrócą do życia, stając się odpornymi na kule, ogień i jakąkolwiek broń, którą mogliby wymierzyć w nich alianci. Żołnierze powstaną z ziemi w nocy i później znikną bez śladu. W jaki sposób Cap i Buck mają walczyć z czymś, co nie żyje? I co właściwie ma z tym wspólnego tajemniczy Baron Mordo, siedzący w wieży zamku ulokowanego nieopodal góry Wundagore?

Oto materiały promocyjne:

Captain America: The Ghost Army - okładka

Powieść graficzna ukaże się w ramach imprintu firmy Scholastic Graphix. Autorzy zapewniają, że w ich historii znajdą się easter eggi nawiązujące do mitologii i spuścizny Kapitana Ameryki; co więcej, opowieść ma być doskonałą okazją do zapoznania się z postacią Capa przez najmłodszych odbiorców.