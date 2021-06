Śmierć herosa Ligi Sprawiedliwości. Darkseid zabija mocarzy, Wonder Woman odcina głowę [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

W USA ukazał się 2. zeszyt serii Justice League: Last Ride, w której Liga Sprawiedliwości w alternatywnej rzeczywistości mierzy się z Darkseidem. Przypomnijmy, że w tym świecie tytułowa drużyna herosów jest rozbita, a Batman i Superman wzajemnie obwiniają się o śmierć Marsjańskiego Łowcy - grupa jednoczy się w ramach ostatniej misji, aby w porozumieniu z Korpusem Zielonych Latarni strzec obwinianego o zamordowanie Nowych Bogów Lobo.

Liga zadecydowała, że ukryje Ostatniego Czarniana na zniszczonej planecie Apokolips - ten niespodziewany ruch ma odwrócić uwagę głównego antagonisty, a zniszczona atmosfera lokacji pozwala na jeszcze lepszy kamuflaż. Przebieg wydarzeń jest jednak zaskakujący: Darkseid zabił potężnych Strażników z planety Oa, a w wyniku przeprowadzonego przy pomocy bomb atomowych (wzmocnionych energią Boom Tubów) ataku śmierć poniósł również Aquaman.

Czytelnicy mogą w dodatku zapoznać się ze scenami retrospekcji, które pokazują poprzednie starcie Ligi z Darkseidem. W trakcie tej batalii Wonder Woman odcięła głowę potężnej przybocznej złoczyńcy, Granny Goodness.

Oto plansze z komiksu:

Justice League: Last Ride #2 - plansze

DC ogłosiło także powstanie serii Are You Afraid of Darkseid, która ma zadebiutować 5 października. Ujawniono jedynie, że będzie to specjalna historia przygotowana z myślą o tegorocznym Halloween, która pełnymi garściami będzie czerpać z konwencji horroru.