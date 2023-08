Armored Core VI: Fires of Rubicon - zwiastun premierowy. From Software zaprasza za stery potężnego mecha

fot. Bandai Namco

Do debiutu Armored Core VI: Fires of Rubicon zostało jeszcze kilka dni, ale twórcy i wydawca zdecydowali się podsycić zainteresowanie graczy i już teraz opublikowali w sieci efektowny, premierowy zwiastun. W widowiskowym materiale podkreślono istotną rolę Koralu, fikcyjnego surowca, który będzie zarzewiem konfliktu w nadchodzącej produkcji. W wideo nie zabrakło też scen dynamicznej i spektakularnej walki z udziałem potężnych i ciężko uzbrojonych maszyn.

Armored Core 6: Fires of Rubicon - zwiastun premierowy

Armored Core VI: Fires of Rubicon - premiera już 25 sierpnia na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Za grę odpowiada japońskie studio From Software, które ma na koncie między innymi tak popularne (a przy okazji też wymagające) tytuły, jak Elden Ring, Sekiro: Shadows Die Twice czy seria Dark Souls.