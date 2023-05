Arrowverse jeszcze się nie zwija? Producent o możliwym crossoverze

fot. The CW

Po dziewięciu sezonach serial Flash dobiega końca, a wiele innych produkcji z Arrowverse też doczekało się już końca lub anulacji. To oznacza, że serialowe uniwersum DC od The CW, zasadniczo zostało zakończone.

Arrowverse zostało zapoczątkowane serialem Arrow z 2012 roku, a niedługo potem pojawiać się zaczęły liczne spin-offy na czele z Flashem (2014), Supergirl (2015), Legends of Tomorrow (2016), czy Batwoman (2019). W rozmowie z Entertainment Weekly, showrunner i producent Flasha, Eric Wallace wyraził nadzieję, że to nie jest koniec tego świata.

Wciąż mam nadzieję, że Arrowverse jeszcze się nie skończyło. Podszedłem do tego tak, jakby The Flash się skończył i chcę zrobić najlepszy finał serialu Flash, jak to tylko możliwe.

Dodał, że zamierza przekonać Todda Helbinga, który nadzoruje Superman i Lois, aby przemycić coś na wzór starych crossoverów Arrowverse do serialu, jeśli ten otrzyma 4. sezon (za moment zadebiutuje w USA na HBO Max wraz z 3. sezonem).

Zamierzam zjeść lunch z Toddem [Helbingiem] w ciągu najbliższych kilku tygodni. Zamierzam mu wtedy powiedzieć: "Jeśli dostaniesz czwarty sezon, musisz przemycić tam trochę Arrowverse. Teraz ty niesiesz pochodnię".

Fot. Materiały prasowe

Jeśli chodzi o Helbinga, to on również wyraził wcześniej chęć zawarcia pewnych rzeczy w swoim serialu, jak choćby pojawienie się Granta Gustina jako Flash. Przypomnijmy, że Superman i Lois oficjalnie dzieje się w innym uniwersum, ale już nie takie rzeczy łączono w ramach Arrowverse.