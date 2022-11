Artemis 1 pokazuje zachwycający "wschód" Ziemi! Statek Orion mknie już samotnie w kierunku Księżyca

Twitter/NASA

Rozpoczęła się misja Artemis 1. Dziś rano punktualnie o godz. 7:47 czasu polskiego superciężka rakieta nośna Space Launch System (SLS) wystartowała z położonego na terenie Kennedy Space Center na Florydzie kompleksu startowego 39B, wynosząc na orbitę statek Orion - ten ostatni po odczepieniu kolejno rakiet bocznych, Głównego Członu i członu ICPS pędzi już samotnie w kierunku Księżyca, do którego dotrze w poniedziałek 21 listopada, przelatując wówczas zaledwie 100 km nad powierzchnią naturalnego satelity Ziemi. Teraz NASA udostępniła zachwycające ujęcia naszej planety, które zostały uchwycone właśnie przez Oriona z odległości blisko 92 tys. km.

https://twitter.com/NASA/status/1592918520337088512

Tak z kolei wyglądał moment startu i pierwsze ujęcia pokazujące Oriona w przestrzeni kosmicznej na zdjęciach oficjalnie udostępnionych przez NASA:

Artemis 1 - start misji

Przypomnijmy, że w ramach programu Artemida (w mitologii greckiej Apollo był jej bratem) w latach 2024-2029 ma odbyć się 5 załogowych lotów na Księżyc; 4 astronautów z misji Artemis 2 okrąży Srebrny Glob, natomiast w 2025 roku (nie można wykluczyć nawet 2- czy 3-letniego opóźnienia) w czasie misji Artemis 3 dwie osoby staną na powierzchni naszego satelity - ludzkość dokona tego po raz pierwszy od 1972 roku i misji Apollo 17. NASA już wcześniej ogłosiła, że załogantami statków Orion zostanie 18 Amerykanów (9 kobiet i 9 mężczyzn) oraz 2 Kanadyjczyków.

Warto podkreślić, że ludzkość tym razem wraca na Srebrny Glob na stałe. We współpracy z NASA kierowana przez Elona Muska firma SpaceX przygotowuje bowiem stację księżycową o nazwie Gateway, która ma pełnić rolę swoistej bazy wypadowej w drodze na Księżyc i z powrotem. Zgodnie z pierwotnymi planami będzie ją zamieszkiwać czworo astronautów - każde z nich spędzi tam 3 miesiące, po czym wróci na Ziemię, natomiast sprzęt i pożywienie na stację powinny dowozić m.in. należące do Europejskiej Agencji Kosmicznej rakiety Ariane 6. W ramach misji Artemis IX (początkowo zaplanowana na 2032 rok - obecnie prawdopodobniejszy wydaje się koniec przyszłej dekady) na Księżyc ma z kolei zostać dostarczony moduł mieszkalny, służący docelowo za pierwszą ludzką bazę na powierzchni naturalnego satelity naszej planety.

NASA, reklamując program Artemis, używa sformułowania "To the Moon and Beyond". Nie jest ono przypadkowe - powrót ludzkości na Księżyc ma być tylko przystankiem w drodze do kolejnego celu: postawienia przez człowieka stopy na Marsie.