Asia - premiera filmu na festiwalu Tofifest 2020. Kiedy i gdzie obejrzeć film online?

Asia to pełnometrażowy fabularny debiut reżyserski Ruthy Pribar. Opowiada o skomplikowanej relacji młodej matki z nastoletnią córką, która walczy z postępującą chorobą. Film trwa 85 minut, a jego premiera online w ramach Festiwalu Tofifest 2020 odbędzie się już dziś, w niedzielę 18 października o godzinie 18:00. Bilet na seans możecie zakupić tutaj, za to w tym miejscu przeczytacie naszą recenzję filmu - dajcie się przekonać, że warto!

Poniżej przeczytacie oficjalny opis produkcji:

Macierzyństwo Asi zawsze bardziej niż na oczywistym instynkcie opierało się na nieustannych zmaganiach. To, że kobieta została matką w bardzo młodym wieku, ukształtowało jej relację z nastoletnią dziś córką Viką. Mimo że mieszkają razem, rzadko mają ze sobą kontakt. Asia skupia się na pracy jako pielęgniarka, podczas gdy Vika szwenda się po skate parkach ze swoimi przyjaciółmi. Ta rutyna zostaje zachwiana, kiedy stan zdrowia Viki gwałtownie się pogarsza. Asia musi zacząć działać i stać się taką matką, jakiej jej córka teraz bardzo potrzebuje. Choroba dziewczyny okazuje się szansą na to, by w tej małej rodzinie objawiła się miłość.