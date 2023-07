Assassin's Creed Codename Jade sprawdzimy przed premierą. Wkrótce rozpoczną się zamknięte testy beta

fot. Ubisoft

Assassin's Creed Codename Jade to mobilna gra przygotowywana z myślą o urządzeniach z systemami Android oraz iOS. Produkcja zabierze graczy do Chin w III wieku p.n.e., w czasach jednej z pierwszych zjednoczonych dynastii. Tytuł ten ma być dostępny za darmo i zaoferuje znaną i lubianą rozgrywkę - nie zabraknie między innymi otwartego świata, który będzie można przemierzać w poszukiwaniu zadań, przeciwników i przedmiotów, a także efektownego systemu walki.

Okazuje się, że grę będzie można przetestować jeszcze przed jej premierą, ale będzie wymagało to... szczęścia. Poinformowano bowiem o rozpoczęciu zapisów do zamkniętych testów beta, do których wybrani zostaną szczęśliwcy. Zainteresowani mogą się zarejestrować i wyrazić zainteresowanie wersją próbną na oficjalnej stronie Codename Jade. Tam też możecie dowiedzieć się więcej na temat tej nadchodzącej produkcji.

Beta Assassin's Creed Codename Jade wystartuje już 3 sierpnia.