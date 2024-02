Final Symphony II - w Polsce odbędzie się koncert muzyki z Final Fantasy

fot. materiały prasowe

Polscy Final Fantasy powinni zaznaczyć w swoich kalendarzach dzień 21 września 2024 roku. To właśnie wtedy w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu odbędzie się Final Symphony II, czyli drugi rozdział światowej trasy koncertowej, w której trakcie można usłyszeć symfoniczne aranżacje utworów ze słynnej serii Square Enix. Tym razem będzie to muzyka z części V, VIII, IX oraz XIII.

Chociaż w dzisiejszych czasach jest wiele koncertów muzyki z gier, co wyróżnia Final Symphony to swoboda i artystyczny sposób, w jaki oryginalna muzyka jest interpretowana. Oferuje to coś naprawdę nowego, nie tylko dla fanów samych gier – mówi legendarny twórca muzyki do serii FINAL FANTASY, Nobuo Uematsu.

Za organizację koncertu Final Symphony II w Polsce odpowiada Fundacja Game Music. O oprawę muzyczną zadba zaś orkiestra symfoniczna NFM Filharmonia Wrocławska.

Warto również przypomnieć, że wcześniej, bo w kwietniu tego roku, we Wrocławiu odbędzie się koncert The Sound of the Fireflies. Usłyszymy tam muzykę z serii The Last of Us, a orkiestrze towarzyszył będzie sam Gustavo Santaolalla, nagrodzony Oskarem kompozytor.