Assassin's Creed: Valhalla pozwala rekrutować...koty. Czworonogi mogą zostać członkami załogi

Assassin's Creed: Valhalla pozwala rekrutować Jomswikingów, czyli towarzyszy, którzy pomogą nam w boju. Okazuje się jednak, że oprócz tego gracze mogą też dołączyć do swojej drużyny także... koty. Sympatyczne futrzaki w grze można bowiem nie tylko głaskać, ale też zabierać na pokład drakkara, gdzie pełnią rolę swoistych talizmanów, które mają przynieść powodzenie w trakcie najazdów.

Do zrekrutowania kota konieczne jest wykonanie jednego z zadań pobocznych, na które można natknąć się podczas przemierzania wirtualnego świata.

I choć obecność kotów w takiej roli wydaje się żartem, to jest to zgodne z historią. Zwierzęta te cieszyły się sporym szacunkiem wikingów i rzeczywiście były przez nich zabierane na wyprawy, głównie po to, by eliminować obecne na łodziach szkodniki. Mruczące czworonogi pojawiały się także w mitologii nordyckiej. To właśnie koty ciągnęły rydwan bogini Freyi, a jednym ze składników Gleipnira, magicznego sznura wykorzystanego do spętania wilka Fenrira, był tupot kocich stóp.

Assassin's Creed: Valhalla dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.