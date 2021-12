Astro City Mini V – powstała retrokonsola dla miłośników gier shoot ’em up

Źródło: sega.jp

Choć od debiutu NES Classic Edition minęło już pięć lat, branża retrokonsol nadal ma się nieźle, Świadczy o tym m.in. debiut kolejnego sprzętu z serii Arcade Classics od firmy Sega. Korporacja poinformowała, że latem 2022 roku w sprzedaży pojawi się zminiaturyzowany automat z grami arcade Astro City Mini V.

Będzie to drugi sprzęt z tej linii produktowej po Astro City Mini z grudnia 2020 roku. Nowy gadżet różni się od poprzednika orientacją ekranu, gdyż zamontowano w nim pionowy, a nie poziomy panel. Nie jest to jednak zmiana o charakterze wyłącznie kosmetycznym, zastosowanie takiego wyświetlacza wynika z charakteru urządzenia. Astro City Mini V zaprojektowano bowiem z myślą o grach shoot ’em up, które zazwyczaj ogrywaliśmy w pozycji wertykalnej i to one zdominowały bibliotekę gier tego sprzętu:

Astro City Mini V odda nam do dyspozycji 22 tytuły, wśród których znajdziemy takie gry shoot ’em up jak Battle Bakraid Unlimited Version, Out Zone czy Sorcer Striker. Obudowa urządzenia nawiązuje do wyglądu automatu Astro City, który zadebiutował w Japonii w 1993 roku. Mimo iż Astro City Mini V jest w pełni niezależną zabawką, producent pomyślał o tym, aby umożliwić ogrywanie gier na zewnętrznym wyświetlaczu przesyłając obraz za pośrednictwem złącza HDMI. Do dyspozycji otrzymamy także przydatną funkcję „Easy Save”, której na próżno szukać w klasycznych automatach arcade. Dzięki niej zapiszemy stan gry jednym przyciśnięciem fizycznego guzika.

Astro City Mini V wyceniono na 19 580 jenów czyli równowartość ok. 710 zł.

