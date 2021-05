Atlanta - kiedy premiera 3. sezonu? Donald Glover komentuje

źródło: materiały prasowe

Donald Glover odpowiadał na Twitterze na różne pytania i zdradzał ciekawostki. Poruszył kwestię 3. sezonu serialu Atlanta, na który fani czekają już bardzo długo, a prace nad nim trwają. Według aktora, scenarzysty i twórcy Atlanty premiera 3. sezonu powinna obyć się na początku 2022 roku.

Wyjawił też, że w między czasie napisał scenariusze do trzech filmów, które mają zostać zrealizowane w formie trylogii. Nie zdradził żadnych szczegółów, ale wszyscy zwracają uwagę, że może to mieć związek z jego wieloletnią umową z platforma Amazon Prime Video. Co ciekawe, od czasu ogłoszenia tych rzeczy na Twitterze aktor skasował swoje posty.

Przypomnijmy, że Donald Glover w dużej mierze jest człowiekiem-orkiestrą. Poza tym, że jest aktorem, komikiem, muzykiem, jest też scenarzystą (poza Atlantą pisał też do serialu Rockefeller Plaza 30 i filmu Guava Island) oraz reżyserem, który szlifuje swoje umiejętności na planie Atlanty.

Pamiętajmy, że jako aktor Donald Glover ma jeszcze w planach największy projekt, czy serial Lando osadzony w świecie Gwiezdnych Wojen. W nim też powróci jako Lando Calrissian, którego inkarnację poznaliśmy w Hanie Solo.