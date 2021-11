Atlanta - teaser 3. sezonu. Donald Glover rusza z promocją

fot. FX

31 października 2021 roku Donald Glover opublikował post w mediach społecznościowych ze słowem GILGA. Okazało się to odnośnikiem do strony gilga.com, na której znalazł się 60-sekundowy teaser 3. sezonu serialu Atlanta. Złożony jest on z surowych ujęć zza kulis, a wszystko kończy się ujęciem na Paper Boia (Brian Tyree Henry). Następnie widzimy logo serialu z zapowiedzią premiery na 2022 rok.

Oficjalna data premiery nie jest jeszcze znana, bo telewizja FX jej nie ustaliła. Wiemy jedynie, że nastąpi to raczej w pierwszym kwartale 2022 roku. Tym samym skończy się oczekiwanie fanów serialu Atlanta, którzy pożegnali bohaterów w maju 2018 roku wraz z finałem 2. sezonu.

Atlanta - teaser 3. sezonu

Swego czasu szef FX tłumaczył, że 3. sezon nie ma daty, ponieważ wszystko musi być dopasowane do kalendarzy Donalda Glovera i Hiro Muraia. W dużej mierze z uwagi na proces promocji oraz fakt, że trwają prace nad 4. sezonem.

Przypomnijmy, że Atlanta to serial lubiany i doceniany. Zebrał pięć nagród Emmy, w tym były wyróżnienia dla samego Glovera w kategorii reżyserii oraz aktora - oba w komediach.

https://twitter.com/donaldglover/status/1454962856449904642