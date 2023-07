Avatar 2 znów rozgramia konkurencję. Tym razem w streamingu

Fot. Materiały prasowe

Avatar: Istota Wody po raz kolejny pobija rekordy oglądalności. Tym razem jednak nie na dużym ekranie. Zobaczcie sami.

Miesiąc temu Avatar: Istota Wody, sequel do hitu Jamesa Camerona z 2009 roku, zadebiutował na platformach streamingowych Disney+ i Max (w USA). Według rankingu Nielsen Streaming Top 10 film był oglądany przez 1,9 miliarda minut w ciągu pierwszych pięciu dni od premiery. To czyni go najczęściej oglądaną produkcją wśród filmów i serialu na platformach streamingowych w okresie od 5 do 11 czerwca.

Na szczycie towarzyszyły mu Manifest, S.W.A.T., Jeszcze nigdy... i FUBAR, jednak Avatar: Istota Wody przegonił swojego najbliższego konkurenta o aż 400 milionów obejrzanych minut.

Avatar 3 - 23 potwierdzone postacie

Avatar po wielu latach doczekał się sequela. To jednak wciąż nie koniec tej przygody. James Cameron ma już w planach kolejne części serii. Następny w kolejce jest Avatar 3, który zadebiutuje na dużym ekranie w 2024 roku. Poniżej znajdziecie szczegółową listę bohaterów, którzy pojawią się w filmie. Zobaczcie, kto powróci tym razem.