Avatar: Legenda Aanga - uniwersum rozszerzy się o nowe filmy i seriale

fot. Nickelodeon

Fani animacji Avatar: Legenda Aanga mogą zacierać ręce. Nickelodeon potwierdził, że uniwersum rozrośnie się o kolejne projekty. Do tego celu powołano Avatar Studios, czyli dział, który zajmie się tworzeniem oryginalnych treści w świecie franczyzy. Dyrektorami kreatywnymi będą twórcy serialu, Michael DiMartino i Bryan Konietzko. Duet obecnie pracuje nad animowanym filmem kinowym, którego produkcja rozpocznie się w drugiej połowie 2021 roku.

Brian Robbins, prezes stacji, ogłosił czego możemy się spodziewać w przyszłości.

Jesteśmy na wczesnym etapie opracowywania tego, co nazywamy całym uniwersum Avatar Airbender. Mike [DiMartino] i Bryan [Konietzko] ciężko pracują i myślę, że uniwersum obejmie na pewno film kinowy, animację, wiele seriali telewizyjnych i prawdopodobnie filmów. Myślę, że wkrótce będziemy gotowi, aby powiedzieć światu, co będzie pierwsze, ale jeszcze do tego nie doszliśmy, ponieważ jesteśmy na początkowym etapie twórczego rozwoju tego przedsięwzięcia.

Avatar Studios będzie produkować projekty dla Paramount+ i stacji Nickelodeon, a także czuwać nad kinową dystrybucją oraz sprzedażą praw dla innych platform.

Przypomnijmy, że do tej pory powstały dwa seriale animowane: Avatar: Legenda Aanga oraz jego sequel Legenda Korry. M. Night Shyamalan wyreżyserował film pełnometrażowy na podstawie pierwszej animacji.

Ponadto Netflix pracuje nad aktorskim serialem akcji, którego showrunnerami mieli być Michael DiMartino i Bryan Konietzko. Postanowili jednak odejść z projektu i zostali zastąpienie przez Alberta Kima. Prawa do historii zostały sprzedane zanim Robbins objął posadę prezesa Nickelodeona.

Avatar: Legenda Aanga i Legenda Korry są dostępne na platformie Netflix.