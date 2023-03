Avengers 5 - Fantastyczna Czwórka i X-Meni pomogą w walce z Kangiem? Scenarzysta odpowiada

Marvel

Avengers 5 ma być wielkim wydarzeniem w Kinowym Uniwersum Marvela. Tytułowa superbohaterska drużyna będzie miała wreszcie zmierzyć się z Kangiem Zdobywcą. Do tej pory jednak niewiele było wiadomo o projekcie, co rozpalało wyobraźnię fanów. Biorąc pod uwagę możliwości, jakie stworzyło multiwersum, nadchodzącą Fantastyczną czwórkę i występ Hugh Jackmana jako Wolverine'a w Deadpoolu 3, wielu widzów zastanawia się, czy w tak dużym filmie nie zadebiutują wreszcie długo wyczekiwane postacie, takie jak X-Meni. I wreszcie mamy jasną odpowiedź.

Avengers 5 - pojawią się Fantastyczna Czwórka i X-Meni?

Brandon Davis z ComicBook.com miał szansę porozmawiać z Jeffem Lovenessem, scenarzystą Avengers 5. Korzystając z okazji, dziennikarz spytał go, czy X-Meni i Fantastyczna Czwórka pomogą superbohaterskiej drużynie w walce z Kangiem. Twórca odpowiedział, że prawdopodobnie na to będziemy musieli jeszcze długo poczekać.

Nie, myślę, że to wszystko jest jeszcze dość daleko od nas. Wiem, że pracują nad Fantastyczną Czwórką, ale to osobna kwestia. Słuchaj, jestem największym fanem X-Menów na całym świecie. I sądzę, że zachowują to na później. Ale ci Avengersi mają kłopoty. Dużo dzieje się z Kangiem. Mają już dość do roboty.

Warto wspomnieć, że w innym wywiadzie powiedział także, że nie wykorzysta Blade'a.

Avengers 5 zadebiutuje w 2025 roku.

Fantastyczna Czwórka - kto może zagrać w filmie? Oto nasi kandydaci do ról