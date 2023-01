Avengers 5 - scenarzysta po zobaczeniu Przekrętu Czasowego w Endgame był "nieco zdołowany"

Marvel

W MCU coraz większą rolę odgrywają podróże w czasie - najlepszym na to dowodem jest premierowy sezon serialu Loki i uczynienie z Kanga Zdobywcy głównego złoczyńcy całego uniwersum. Teraz głos w tej sprawie zabrał scenarzysta filmów Ant-Man i Osa: Kwantomania oraz Avengers: The Kang Dynasty, Jeff Loveness. W wywiadzie dla SFX Magazine przyznaje on, że sposób, w jaki bracia Russo w produkcji Avengers: Endgame ukazali tzw. Przekręt Czasowy (cofnięcie się herosów w czasie w celu zabrania Kamieni Nieskończoności z innych linii czasowych), wprawił go w "dołujący" nastrój.

Filmowiec, wypowiadając się na temat postaci Kanga, zdradził:

Nie widziałem, by ktokolwiek pokazał postać podróżującą w czasie z taką zawiłością fabularną i nastawieniem na zgłębianie jej psychiki (jak w przypadku Zdobywcy - przyp. aut.). Jestem trochę zdołowany, ponieważ w Końcu gry ukazano tak wiele podróży w czasie, że żeby wprowadzić Kanga do uniwersum, trzeba je było poszerzyć - chodzi tu tak o koncepcję multiwersum, jak i wielowymiarowość postaci, pozorną całkowitą swobodę w jej sposobie działania pomimo zakorzenienia w konkretnej linii czasowej. Czy budowana przez niego rzeczywistość zawali się, ponieważ unicestwi ją inna wersja Kanga? Jaki jest sens budować Rzym, jeśli i tak za chwilę go spalisz, bo ktoś inny chce stworzyć swój własny Rzym?

Loveness przyznał też, że choć przed pracą nad scenariuszami obu filmów przeczytał "mnóstwo komiksów", w dalszym ciągu będzie on chciał zaskoczyć widzów - "jeśli byłoby inaczej, mogłoby to odebrać niektórym odbiorcom przyjemność z seansu". Swoje działania w tym zakresie porównał do efektu kuli śnieżnej.

Film Ant-Man i Osa: Kwantomania zadebiutuje w kinach 17 lutego.