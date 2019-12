Avengers: Czas Ultrona - tych szkiców nie widzieliście. Inne wersje złoczyńcy i Hulkbustera

Jeśli uważnie śledzicie naszą stronę w ostatnich dniach, z całą pewnością odnotowaliście już, że do sieci raz po raz trafiają szkice koncepcyjne z kolejnych filmów MCU. Był więc Iron Man, Iron Man 2, Thor, Captain America: Pierwsze starcie i Avengers, teraz zaś przyszedł czas na Avengers: Czas Ultrona. To tutaj do świata trykociarzy Domu Pomysłów na dobre wkraczali Scarlet Witch i Quicksilver, natomiast w pamięci widzów zapadła niezwykle widowiskowa walka Hulka i Tony'ego Starka przyodzianego w zbroję powszechnie nazywaną Hulkbusterem. Poniższe materiały mogą się okazać nie lada gratką dla wszystkich miłośników Kinowego Uniwersum Marvela.

Autorami prac są m.in. Andy Park, Rodney Fuentebella i Josh Nizzi. Znajdziecie tu choćby zupełnie inne wersje tytułowego antagonisty czy Hulkbustera, jak również pierwotne pomysły na ukazywanie scen walki. Co więcej, przedstawiono także koncepcje na ekranowe zbroje pomocników Iron Mana - szczególną uwagę zwraca biały kostium botów herosa. Czarna Wdowa pojedynkuje się z kolei z armią Ultrona, a baron von Strucker ma na sobie dość niespodziewany strój. Na tym jednak nie koniec - sprawdźcie sami:

Avengers: Czas Ultrona - szkice koncepcyjne

Avengers: Czas Ultrona w światowym box office zebrał 1,4 mld dolarów.