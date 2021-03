Avengers z nowym składem w komiksach. Jest jedno zaskoczenie

IDW/Marvel

Jak donosi serwis Bleeding Cool, szykowana w ramach współpracy Domu Pomysłów i wydawnictwa IDW seria Marvel Action: Avengers pokaże czytelnikom nowy skład Mścicieli. Scenarzysta Che Grayson i rysownik Ark Revner przedstawią więc grupę, w której będą operować Iron Man, Kapitan Ameryka, Kapitan Marvel, Falcon, Scarlet Witch i - co najbardziej zaskakujące - Ironheart.

15-letnią Riri Williams wprowadzono do uniwersum w 2015 roku, pokazując ją od początku jako technologicznego geniusza. Dziewczyna uczęszczała do MIT; udało jej się nawet stworzyć własną wersję zbroi Iron Mana, co z czasem doprowadziło do faktu, że Tony Stark stał się jej mentorem. Bohaterkę zobaczymy w planowanym serialu Disney+, w którym w główną rolę wcieli się Dominique Thorne.

Zobaczcie plansze promocyjne z Marvel Action: Avengers #1:

Marvel Action: Avengers #1 - materiały promocyjne

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przygotowywany przez IDW cykl Marvel Action nie jest powiązany z podstawowym uniwersum Marvela; wydawnictwo poprzez swoje historie chce dotrzeć głównie do najmłodszych czytelników. Nastoletni fani Domu Pomysłów od jakiegoś czasu domagali się, aby Ironheart pojawiła się w szeregach Mścicieli.